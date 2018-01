Dragnea: Membrii PSD spun ca partidul trebuie sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca este important ca partidul sa ramana unit.

Politica "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii, cu presedintii de consilii judetene. Au fost discutii bune, in care oamenii spun ca partidul e important sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui, ca sa ne atingem obiectivele spuse in campania electorala si anume: romanii sa traiasca mai bine, sa aiba bani mai multi in buzunare, sa fie un mediu de afaceri mai atractiv si in alte planuri sa facem tot ce ne sta in... citeste mai mult

