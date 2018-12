Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, afirmă că la un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire "mai mult ca niciodată", precizând că doar împreună, cu înţelepciune, curaj, patriotism, inimă şi minte, românii pot construi o ţară puternică şi un stat respectat de partenerii internaţionali.

