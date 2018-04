Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, la Antena 3, că deocamdată se abţine să comenteze de ce preşedintele Klaus Iohannis are această atitudine faţă de premierul Viorica Dăncilă - „o doamnă care a fost foarte respectuoasă cu dumnealui în toată această perioadă".

„Nu poţi să dai pe surse că ai convocat-o (pe premierul Viorica Dăncilă - n.r.) la Cotroceni, vineri. Cum adică ai convocat-o? A inventat, de exemplu, un conflict între Guvern şi Banca Naţională, care nu există, ca să apărem noi cu preşedintele ca mediator. Aşa ceva nu poate fi acceptat şi nu o să acceptăm nici noi, ca partid, şi nici doamna prim-ministru. Eu am spus şi la întâlnirea pe care am avut-o, pe care a...

