Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că nu s-a discutat în partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidenţiale din 2019.

"Nu vreau să discutăm în partid, şi am convenit cu toţii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidenţiale. Din acest motiv, nu vreau să comentez nici propunerile colegilor noştri", a declarat Dragnea la sediul PSD, întrebat cum comentează intenţia ALDE de a avea un candidat la prezidenţiale, în persoana liderului Călin Popescu-Tăriceanu.

Întrebat ce şanse sunt să existe o confruntare între el şi Tăriceanu la alegerile prezidenţiale, Dragnea a răspuns: "Tocmai am spus că noi încă nu am...