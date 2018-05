Dragnea, interviu pentru The Associated Press: Lupta anticoruptie a mers prea departe Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma joi, intr-un interviu pentru The Associated Press, ca agentia anticoruptie din Romania a mers prea departe si considera ca Romania va gasi treptat "o abordare corecta, legala si constitutionala" pentru a lupta impotriva coruptiei.

