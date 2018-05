Dragnea, interviu pentru AP: DNA a mers prea departe

Interviul, primul oferit în presa străină de când social-democraţii au câştigat alegerile în 2016, a fost preluat de mai multe publicaţii internaţionale precum New York Times, The Washington Post, DailyMail sau ABC News.

„A fost o perioadă de mulţi ani când, de obicei, oricine era la putere nu era cercetat. Am ajuns acum la cealaltă extremă, unde toţi cei din clasa politică trebuie să fie acuzaţi, urmăriţi, cercetaţi şi trimişi în judecată”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, citat de New York Times.

Întrebat de acuzaţiile aduse acestuia privind... citeste mai mult

ieri, 23:47 in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in