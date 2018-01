Liderii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, au o întrevedere, luni, la ora transmiterii acestei ştiri, la biroul preşedintelui Camerei, înaintea CExN al PSD unde urmează să se discute despre programul de guvernare şi componenţa noului Guvern Dăncilă.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a venit la Dragnea însoţit de Daniel Chiţoiu şi Varujan Vosganian.

Dragnea are o serie de întâlniri şi cu liderii de organizaţii judeţene ale PSD, care fac propuneri privind componenţa Executivului.... citeste mai mult

