Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat luni că are emoții pentru sentința care urmează să fie dată vineri în dosarul său, dar că speră că toate probele și discuțiile din instanță au arătat că este nevinovat.

"Oricine are emoții, oricine ar avea. Cum am mai afirmat, susțin cu tărie nevinovăția mea și sper ca tot ce s-a discutat pe parcursul procesului să fi convins magistrații că sunt nevinovat", a declarat luni Liviu Dragnea.

Întrebat dacă există vreo legătură între sentinţa în dosarul său şi mitingul PSD, de a doua zi, Dragnea a răspuns:... citeste mai mult

