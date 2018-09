Astfel, majoritatea din Cameră este de 165 de deputaţi, iar PSD-ALDE are 168 de deputaţi, adica Dragnea stă pe muchie de cuţit! De precizat este că PSD ar putea să piardă trei oameni, după ce Răzvan Rotaru, deputat PSD de Botoşani, i-a cerut demisia lui Dragnea, iar organizaţia de Ilfov, care are doi deputaţi de Ilfov, a anunţat că este de partea lui Firea.



Concret, totalul deputaţilor este de 328, iar majoritatea calificată este 165. PSD are 149 de deputaţi, iar ALDE doar 19, adică 168 în total. Astfel, se observă că majoritatea stă în 3 oameni, adică fix numărul de aleşi pe care PSD ar putea să îl... citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Botosaneanul in