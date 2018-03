Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marţi seară, la Antena 3, că fostul premier Victor Ponta i-ar fi „dat de înţeles” că a stabilit împreună cu fostul director al SRI, George Maior, componenţa guvernului USL în anul 2012 şi că Maior i-ar fi spus că Guvernul trebuie format din oameni „verificaţi”.

„În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu... Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi am luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de contrariat... Sâmbătă jucam tenis şi m-a sunat Crin. Mi-a zis: «domnule, aseară nu s-a putut face Guvernul pentru că era... citeste mai mult