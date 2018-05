Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că, dacă guvernarea va fi preluată în mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constituţionale, publice, sociale pentru ca votul cetăţenilor din decembrie 2016 să fie respectat”, inclusiv un miting de susţinere a premierului.

”În ceea ce priveşte suspendarea preşedintelui, noi tot sperăm că mai există undeva o fărâmă de luciditate ca acest demers (posibila suspendare a premierului Viorica Dăncilă - n.r.) aberant, cel puţin aberant, nu va depăşi linia roşie şi nu va face ca lucrurile să scape de sub control. Deci nu am discutat, nu luăm în calcul suspendarea preşedintelui României, dar, aşa cum am... citeste mai mult