Dragnea: Guvernul nu intentioneaza sa adopte OUG pe Codurile penale Liviu Dragnea a declarat, luni, ca Guvernul nu intentioneaza sa adopte ordonanta de urgenta pentru modificarea Codurilor penale, urmand ca acestea sa fie discutate in comisia parlamentara speciala. In privinta abuzului in serviciu, Dragnea a spus ca sunt peste zece variante.

