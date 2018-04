„Dacă mai ţineţi minte am spus că din punctul meu de vedere că şi România trebuie să-şi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Informaţia a ieşit. Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare... citeste mai mult

acum 44 min. in Politica, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in