Liviu Dragnea, asteptat la Inalta Curte de oameni care au agitat catuse Liviu Dragnea a ajuns, marti dupa-amiaza, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), care reia de la zero procesul in care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz in...

9am, 4 Octombrie 2017