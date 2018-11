Liviu Dragnea a declarat, luni seară, după ședința conducerii PSD, că nu a dorit nimeni ca Gabriela Firea să fie exclusă din partid.

„Eu am explicat în CEX, am încercat să o conving (pe Gabriela Firea- n.red.) că ceea ce a spus nu era adevărat, nu m-am întâlnit cu primarii de sectoare pentru a desființa Bucureștiul, așa ceva nu se poate”, a spus Dragnea.

„Nu sunt de acord să se continue cu aceste aprecieri că eu nu susțin sau blochez nu știu ce proiecte. Nici nu am cum, nici nu fac lucrul acesta Nu s-a pus problema ca primarul general să fie exclus din PSD”, a adăugat Liviu Dragnea.

