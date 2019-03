Jurnalist: Dacian Cioloş v-a cerut să spuneţi public dacă aţi colaborat cu fosta Securitate sau cu actualele servicii secrete.

Liviu Dragnea: Cine e Cioloş? Are ceva tupeu băiatul ăsta. El trebuie să răspundă dacă are vre legătură cu nişte servicii secrete despre care l-am întrebat eu. Este o tactică securistă. Dacian, nu ţine!

***

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică, la Buzău, că vrea să vadă de la Liviu Dragnea „declaraţiile pe propria răspundere ale conducerii PSD care să spună că nu au colaborat cu Securitatea niciodată şi n-au colaborat cu servicii de informaţii din ţară şi din străinătate", altfel acuzaţiile lui rămân „vorbe... citeste mai mult

