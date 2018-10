Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi seară că premierul Viorica Dăncilă are deja un punct de vedere finalizat în ceea ce priveşte membrii actualului Guvern, "care ar trebui să nu mai continue, cel puţin în această echipă", menţionând că acest punct de vedere i l-a transmis duminică, de ziua sa.

