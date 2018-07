"Dacă vom lua această decizie o s-o prezentăm atunci. Nu e numai asta. Sigur că e o discuţie serioasă pe care trebuie să o purtăm foarte aşezat pentru că este un demers foarte serios. Nu e un demers în joacă, dar din păcate preşedintele arată demult că nu respect Constituţia, nu-şi respect atribu'iile, nu mai are puterea să fie un preşedinte deasupra partidelor, fără interese partinice, care să fie un mediator între puterile statului", a declarat Liviu Dragnea.

Acesta a declarat că discuţia stabilită pentru azi a fost amânată, dar "nu am închis-o".

"Eu cred că decizia a fost luată pentru că dacă voia să ia această decizie de la început nu... citeste mai mult

azi, 16:54 in Politica, Vizualizari: 41 , Sursa: Mediafax in