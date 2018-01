"Eu m-am uitat şi am vorbit cu dumnealui, l-am ascultat şi m-am uitat în CV. A făcut Facultatea de Electronică, e o facultate care îţi ajută modul de gândire, raţionamentul şi modul de a organiza. Am încredere că va face în minister ce a făcut inclusiv ca rector", a răspuns Liviu Dragnea, la o întrebare legată de ministrul desemnat la Educaţie, Valentin Popa.

Ministrul propus pentru Educaţie, Valentin Popa, avizat favorabil în comisia de specialitate din Parlament, a făcut greşeli gramaticale şi după audiere, precizând că el, la universitate, nu poate amenaja nicio sală în mai puţin de un an... citeste mai mult

