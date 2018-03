„PSD nu este in pericol de scindare, categoric nu. Sper că nici ALDE să nu fie în acest pericol. Eu am făcut tot ce mi-a stat in putinţă - şi fac în continuare, ca bun prieten - ca relaţiile dintre domnul Tăriceanu şi domnul Daniel Constantin să fie...

Mediafax, 9 Martie 2017