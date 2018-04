Dragnea, despre sesizarea CCR in cazul Kovesi: Ca inginer, nu vreau sa-mi dau cu parerea In ceea ce priveste un eventual conflict de natura constitutionala intre Guvern si seful statului, dupa ce Iohannis a refuzat propunerea de revocare din functie a sefei DNA, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu vrea sa-si exprime parerea, insa, a tinut sa mentioneze ca il sustine in continuare pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei.

