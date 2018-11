Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit, într-o ediție specială a emisiunii Adevăruri Ascunse, despre șansele Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. ”Ea are un an 2 personal, dar o cifră de destin de noroc 3. Gabriela Firea are în față două opțiuni....

Antena 3, 16 Aprilie 2016