Dragnea, despre mutarea ambasadei la Ierusalim: MAE sa ia in serios lucrul acesta Liderul PSD Liviu Dragnea sustine ca Ministerul de Externe (MAE) ar trebui sa ia serios in considerare posibilitatea mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Politica "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In fiecare dimineata ambasadorii si o parte... citeste mai mult

azi, 00:47 in Politica, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in