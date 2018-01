"Eu sper să fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educaţiei dacă mâine va obţine votul întregul Cabinet", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului, la finalul reuniunii grupurilor parlamentare PSD şi ALDE.

Întrebat cum comentează greşelile gramaticale făcute de Popa semnalate în presă, Dragnea a spus: "Eu am văzut tot în presă o susţinere din partea a 45 de rectori din România, am înţeles 45 din 48. Pentru mine asta este foarte important. Am văzut această declaraţie de susţinere şi chiar câteva intervenţii ale unor oameni... citeste mai mult

