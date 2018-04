Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că nu a spus că îl susţine pe Ionuţ Lupescu la şefia Federaţiei Române de Fotbal, afirmând că trebuie să aibă loc alegeri libere la FRF, iar toţi cei care votează trebuie să se gândească la microbişti. Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Dragnea a spus că Lupescu e singurul candidat cu care a discutat şi că nu are cum să susţină actuala conducere a FRF, adică pe Răzvan Burleanu.

„Eu nu votez. Eu nu am spus că îl susţin pe Ionuţ Lupescu. Eu am spus că, dacă informaţiile care mi-au fost transmise că se... citeste mai mult