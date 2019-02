„Am avut o întâlnire cu France timmermans. O discuţie lungă şi, după părerea mea, bună în care fiecare cred că am înţeles cum stăm şi fiecare a înţeles de la celălalt ce îşi doreşte. Am convenit ca în perioada următoare să avem discuţii în aşa fel încât să nu mai existe informaţii nereale care să circule de la unul la altul”, a declarat, luni, Liviu Dragnea.

Întrebat ce părere are despre declaraţia lui Frans Timmermans referitoare la existanţa unei ”linii roşii” care nu trebuie trecută de către cei care vor să facă parte din familia socialiştilor europeni, Dragnea a spus: ”Există o linie roşie şi în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale... citeste mai mult

acum 18 min. in Politica, Vizualizari: 8 , Sursa: Adevarul in