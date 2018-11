Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că nu i-a plăcut gestul făcut de vicepreşedintele Florin Iordache în plen şi îl consideră o mare greşeală, adăugând însă că alţi parlamentari, în special de la USR, au făcut gesturi "şi mai urâte".

"Nu mi-a plăcut gestul. Dar probabil domnul Iordache, care, repet, s-o fi inspirat din dl. Iohannis - care atunci când făcea referinţă la nişte plăcuţe de înmatriculare spunea: 'domnule, astea sunt opinii politice' - aşa s-o fi gândit şi el, o fi luat de bun ce a spus preşedintele şi nu ştiu ce a avut în minte. Nu sunt de acord cu el, nu am fost niciodată de acord cu asemenea gesturi şi consider că... citeste mai mult

