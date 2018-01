Dragnea, despre dosarul Tel Drum: Se bazeaza pe denunturile unor turnatori. Nu are de ce sa-mi fie teama, nu am furat nimic Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sustine ca dosarul "Tel Drum" se bazeaza pe denunturile "unor turnatori, speriati de puscarie", mentionand totodata ca nu are de ce sa se teama din moment ce nu a comis nicio infractiune.

Politica