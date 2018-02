Dragnea, despre dosarul de la DNA: Am cerut copie electronica, cea scrisa m-ar costa peste un miliard; iar singurul meu venit e indemnizatia de la Parlament Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat la Romania TV ca a depus o plangere la DNA, procurorii refuzand sa ii dea o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic, iar cel in format pe hartie l-ar costa foarte mult, singurul sau venit fiind indemnizatia de la Parlament.

