Liviu Dragnea a dezvăluit cum s-a făcut Guvernul USL în 2012.

Acesta spune că Victor Ponta ar fi stabilit componenţa Executivului alături de fostul şef SRI, George Maior.

„În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea dacă domnul Băsescu îl va numi pe Ponta premier. Am convenit să ne vedem la ora 20.00 să discutăm despre cum va arată voul Guvern. M-a sunat Victor Ponta să ne vedem în seara asta , dar să nu discutăm despre Guvern că e obosit. Mi s-a părut foarte ciudat. Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi a luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de... citeste mai mult