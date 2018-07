Recent, medicii legisti s-au pronuntat in cazul tanarului Damian Sauta, in varsta de 20 de ani, student la Facultatea de Constructii Civile în Iasi, care in urma cu aproximativ un an de zile s-a aruncat de pe un bloc din zona Pietei din Vale, vizavi...

Buna ziua Iasi, 24 Noiembrie 2012