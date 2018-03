„Nu am de unde să ştiu dacă mi se aplic şi mie, pentru că încă nu am acces la tot dosarul, dar probabil că nu trebuie să am acces la tot dosarul, probabil că pretenţiile mele sunt prea mari”, a declarat Liviu Dragnea, întrebat dacă articolul privind...

Mediafax, 1 Martie 2018