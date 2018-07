"Pur şi simplu nu am participat. Au mai fost şi alte ambasade la care am fost. Nu, cred că a fost o formă de răspuns la ploaie", a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea, preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu şi premierul Viorica Dăncilă nu au fost prezenţi, săptămâna trecută, la recepţia organizată la ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenţei.

Liderul PSD a făcut referire la ploaia puternică ce s-a abătut la începutul recepţiei.

Chestionat cu privire la scrisoarea celor 12 ambasade, care au criticat modificările aduse legilor justiţiei, preşedintele PSD a spus: " Noi am mai avut o reacţie la scrisoare".

