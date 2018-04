Viorica Dăncilă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să demisioneze. "Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare", a spus Dragnea.

Reamintim că preşedintele Klaus Iohannis a cerut vineri, 27 demisia Vioricăi Dăncilă, după ce aceasta a refuzat să se prezinte la Cotroceni, pentru o discuţie referitoare la BNR.

"Retrag încrederea doamnei Dăncilă. După cum am spus, pe 29 ianuarie Guvernul a fost învestit. Au trecut trei luni, după... citeste mai mult

