„Sunt multe informaţii, păreri, analize, acţiuni ale unor colegi din PSD. Unii colegi din Guvern şi-au comandat sondaje proprii, şi-au comandat susţineri, alţii sunt supăraţi“, a declarat Liviu Dragnea, ironic, afirmaţia sa vizându-i pe „puciştii“ din PSD. Liderul PSD a amintit şi de analiza făcută de Viorica Dăncilă, de el şi de un grup al PSD format din 9 persoane.

„Cum am spus şi eu şi premierul am avut o perioadă în care ţinând cont şi de analiza celor din grupul celor 9 magnifici, dar şi din propriile evaluări, am avut discuţii. Am avut discuţii duminică,chiar ... citeste mai mult

acum 56 min. in Politica, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in