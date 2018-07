Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că nu vrea să mai vorbească despre modificările la Codul penal pentru că nu a văzut în presă nicio reacţie în legătură cu abuzuri sau cu decizii ale instanţelor, luate pe baza unor articole neconstituţionale.

"Despre Codul penal nu mai vreau să vorbesc. Vorbim de un an şi ceva de zile şi concluzia mea e una singură - indiferent ce am spus eu sau colegii mei, fiecare a rămas la părerea lui, aşa că nu are rost. (...) Ştiţi ce nu am văzut eu la voi? Nicio reacţie în toată perioada asta în legătură cu abuzuri, în legătură cu decizii ale instanţelor luate pe baza...

