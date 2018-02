Dragnea: Cat presedintele este in vizita oficiala in lume, nu fac declaratii care sa genereze intrebari suplimentare Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca atat timp cat presedintele Klaus Iohannis este intr-o vizita oficiala oriunde in lume, el nu va face nicio declaratie care sa genereze intrebari suplimentare pentru seful statului, mentionand ca i-a transmis acest lucru cand a fost la Cotroceni.

