„Noi nu am hotărât să promovăm discuţia despre cele 2 teme, dar nu vrem uităm care este miezul acestei discuţii, pentru că turnători a mai avut şi va mai avea România. Important pentru noi rămâne conţinutul acestei plângeri penale, care are elemente de antisemitism. În ceea ce priveşte suspendarea preşedintelui, noi tot sperăm că mai există undeva o fărâmă de luciditate. Nu am discutat, nu luăm în calcul suspendarea preşedintelui, dar nu avem de gând să stăm şi să nu facem nimic. Vom utiliza toate mijloacele legale, constituţionale, sociale pentru a răspunde”, a declarat Liviu Dragnea. Pe de altă parte, liderul... citeste mai mult

azi, 14:13 in Politica, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in