Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al social-democraţilor, a anunţat luni că săptămâna viitoare va fi înfiinţată, cel mai probabil, o comisie parlamentară specială pentru modificarea legislaţiei privind securitatea naţională.

În acest sens au fost desemnaţi doi coordonatori - Gabriel Vlase şi Claudiu Manda.

"Am vorbit despre un proiect de modificare a legislaţiei privind securitatea naţională. Aşa cum am anunţat, am desemnat doi coordonatori din partea PSD - Gabriel Vlase şi Claudiu Manda. Decizia...

