Liviu Dragnea a anunțat, luni, înființarea unei comisii parlamentare cu scopul de a modifica legislația privind securitatea națională.

În acest sens au fost desemnaţi doi coordonatori - Gabriel Vlase şi Claudiu Manda.

"Am vorbit despre un proiect de modificare a legislaţiei privind securitatea naţională. Aşa cum am anunţat, am desemnat doi coordonatori din partea PSD - Gabriel Vlase şi Claudiu Manda.

Decizia noastră politică, pe care o vom discuta şi sperăm să obţinem acceptul şi colegilor de la ALDE, să înfiinţăm o comisie specială - ca şi termen realist săptămâna viitoare, miercuri, să înfiinţăm această comisie specială pentru a... citeste mai mult