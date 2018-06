Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine, vineri, 22 iunie 2018, o declaratie de presa, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD care a avut loc in contextul condamnarii presedintelui partidului, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, in prima instanta, in dosarul DGASPC Teleorman. Comitetul Executiv Na?ional al Partidului Social Democrat a decis sustinerea presedintelui PSD Liviu Dragnea in toate functiile politice detinute de acesta la conducerea partidului si la conducerea Camerei Deputatilor din... citeste mai mult