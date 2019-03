Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că le va răspunde "pe măsură" tuturor partidelor politice aflate în Opoziţie şi care au devenit "extrem de violente şi nu doar verbal".

"Am vrut să transmit un mesaj mai amplu către toate formaţiunile politice din Opoziţie, că, până acum, am vrut să ne vedem de treabă, însă... citeste mai mult

