„Da, o să am o discuţie cu miniştrii. Ori susţin în continuare programul de guvernare şi dau drumul la descentralizare, ori nu mai pot sta în guvern . Ăsta nu e un guvern alandala“, a spus Liviu Dragnea, în cadrul unei declaraţii de presă la Focşani. Şeful PSD a fost şi ironic faţă de modul cum va decurge discuţie cu cei din echipa Dăncilă. „O să am o discuţie foarte deschisă, foarte veselă. Nu poţi să stai în guvern cu cei care trag în alte direcţii“, a completat Dragnea. Liderul PSD a anunţat de luni faptul că joi va purta o discuţie cu... citeste mai mult

azi, 14:09 in Politica, Vizualizari: 118 , Sursa: Adevarul in