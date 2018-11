Declaraţiile lui Liviu Dragnea: Azi e a doua zi de luni şi este a doua valiză. Un localnic din Sibiu a zis că a găsit-o în curte şi a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten şi care prietenul ăla cică a devenit martor sub acoperire. Acestea sut nişte stick-uri pe care o să vi le oferim. A terminat domnul Iohannis la domnul Negoiţă? Am văzut cu toţii că de foparte mult timp, deşi există jurnalişti car fac dezvăluiri bine documentate cu privire la activitatea infracţională a domnului Iohannis, acestea nu se prezintă. Foarte ciudat. AM zis să le dau eu. Eu cred că românii au un drept... citeste mai mult

