Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, le transmite românilor "La mulţi ani!" şi îi asigură că toate acţiunile social-democraţilor în 2019 "vor fi îndreptate pentru a construi o Românie demnă, a dreptăţii şi a prosperităţii economice".

"Ne pregătim să începem împreună al treilea an de când redăm naţiunii române demnitatea şi încrederea într-o viaţă mai bună. Am spus acum doi ani tuturor să îndrăznească să creadă în România, că un guvern cu adevărat românesc, prin scopuri şi voinţă, le poate face o viaţă mai bună şi se vede acest lucru! Am realizat multe în ultimul an şi...