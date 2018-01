Dragnea: Acest guvern are misiunea de a face performanta economica, de a mari veniturile romanilor si de a creste nivelul investitiilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca Guvernul Romaniei trebuie sa guverneze in spirit european, dar in folosul poporului roman.

