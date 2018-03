Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lămurit misterul inelului de pe degetul iubitei sale, Irina Tănase, cu care tânăra s-a afișat la Congresul PSD.

„Pur și simplu am decis să fie lângă mine la Congres, fiind conștient că toți ochii vor fi asupra noastră. Am văzut că sunt discuții și de nășie. Nu am cerut-o încă, nu e un inel de logodnă. Nu sunt zgârcit, dar acela este un inel de 1 Martie”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

