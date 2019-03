CSM Bucureşti va evolua joi, de la ora 19:15, în Liga Naţională de handbal feminin, într-o partidă cu Măguras Cisnădie, dar atenţia celor de pe margine, cel puţin, se îndreaptă deja către manşa tur cu Metz, din sferturile de finală ael Ligii Campionilor. Meciul va avea loc în 5 aprilie, în Arena „Dinamo”.

Formaţia din Capitală are mari probleme de lot în această perioadă. Cristina Neagu şi Amanda Kurtovic sunt accidentate pentru tot sezonul, Andrea Lekic are mari dureri la spate, Majda Mehmedovic a fost operată de apendicită, iar mai nou şi Dragana Cvijic are probleme la cartilajul genunchiului stâng şi ar trebui să se opereze.

Pivotul echipei... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 8 , Sursa: Pro Sport in