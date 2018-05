Indragita actrita Draga Olteanu Matei are probleme serioase de sanatate. Ea este internata la spitalul din Piatra- Neamt, unde a ajuns in cursul zilei de duminica, 29 aprilie, intr-o stare deloc buna.

S-a vorbit chiar de o pancreatita (o afectiune grava a pancreasului), insa surse medicale au delcarat pentru tvmneamt ca lucrurile nu au fost chiar asa de grave. Draga Olteanu Matei a ajuns la spital cu mai multe afectiuni la ficat, pancreas si fiere, toate pe fondul varstei destul de inaintate. Din fericire, se pare ca ce a fost mai greu a trecut si actrita va mai ramane internata cel putin doua zile, starea sa fiind in curs de ameliorare.

