Actrita Draga Olteanu Matei are probleme serioase de sanatate, ea fiind internata in spitalul din Piatra Neamt, scrie prea locala.

Surse medicale sustin ca Draga Olteanu Matei a ajuns la spital cu mai multe afectiuni, la ficat, pancreas si fiere si a fost suspecta de pancreatita. Actrita se afla in continuare in spital pentru alte investigatii medicale.

Actita Draga Olteanu Matei s-a retras de mai multi din bucuresti, mutandu-se la Piatra Neamt.

Ultimii ani au fost extrem de grei pentru marea actrita, care dupa moartea sotului ei, a spus in cateva randuri ca nu-si mai vede rostul aici. De altfel, intrebata de curand daca are planuri, Draga Olteanu Matei a precizat ca nu-si... citeste mai mult

azi, 17:15 in Cultura-Media, Vizualizari: 34 , Sursa: Amosnews in